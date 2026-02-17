Si è svolta nei giorni scorsi la riunione conclusiva del progetto " Come ti salvo il cittino ", organizzato dal Gruppo Donatori di Sangue delle Contrade in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Pediatria e Neonatologia dell’Università di Siena, diretta dal professor Salvatore Grosso, e i volontari formatori della Misericordia di Siena. Sono state coinvolte tutte e diciassette le Contrade: il progetto ha visto la partecipazione di 420 persone. "Il progetto ha fatto registrato una grande partecipazione - spiega il Presidente del Gruppo Donatori di Sangue delle Contrade Paolo Rossi – e per questo esprimo grande soddisfazione per le giornate svolte nelle sedi delle diciassette Contrade, eventi che hanno mirato a sensibilizzare famiglie, genitori e anche nonni alla prevenzione e alle buone pratiche da attivare in caso di necessità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco "Come ti salvo il cittino". Il progetto dei Donatori fa boom

