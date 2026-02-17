Ecco Come ti salvo il cittino Il progetto dei Donatori fa boom
Si è svolta nei giorni scorsi la riunione conclusiva del progetto " Come ti salvo il cittino ", organizzato dal Gruppo Donatori di Sangue delle Contrade in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Pediatria e Neonatologia dell’Università di Siena, diretta dal professor Salvatore Grosso, e i volontari formatori della Misericordia di Siena. Sono state coinvolte tutte e diciassette le Contrade: il progetto ha visto la partecipazione di 420 persone. "Il progetto ha fatto registrato una grande partecipazione - spiega il Presidente del Gruppo Donatori di Sangue delle Contrade Paolo Rossi – e per questo esprimo grande soddisfazione per le giornate svolte nelle sedi delle diciassette Contrade, eventi che hanno mirato a sensibilizzare famiglie, genitori e anche nonni alla prevenzione e alle buone pratiche da attivare in caso di necessità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Amazon ferma il progetto dei droni Prime Air in Italia: stop anche alle consegne testate a San Salvo
Amazon ha annunciato la sospensione del progetto Prime Air in Italia, incluso l’intervento di consegne con droni inizialmente testato a San Salvo.
Il boom dell’intelligenza artificiale farà aumentare il prezzo dei computer: ecco perché
Il settore dei computer potrebbe vedere un aumento dei prezzi nei prossimi mesi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ecco Come ti salvo il cittino. Il progetto dei Donatori fa boom; Come ti salvo il cittino, 420 senesi formati con il gruppo Donatori di sangue delle Contrade; Un amico su WhatsApp ti chiede soldi ma l’account è stato hackerato – ecco come funziona la truffa; Teatro e gastronomia, le eccellenze di Nino u' Ballerino al debutto di Salvo Ficarra con Non ti pago!.
Ecco Come ti salvo il cittino. Il progetto dei Donatori fa boomOltre quattrocento persone hanno partecipato alle giornate formative. Incontri nelle sedi delle 17 Consorelle in collaborazione con Misericordia e Pediatria. lanazione.it
Assemblea Comunale AVIS Pescara Invitiamo tutti i soci donatori a partecipare all’Assemblea Comunale che si terrà sabato 14 febbraio alle ore 15:00 presso la Sala Conferenze della sede AVIS Comunale Pescara, in Piazza Salvo D’Acquisto 19/21. Un mo - facebook.com facebook