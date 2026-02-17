East Market | shopping design e musica a Milano
Il 22 febbraio, Milano si anima con l’apertura di East Market, un evento che porta in città negozi vintage, esposizioni di design e musica dal vivo. La manifestazione si svolge nel quartiere di Lambrate, dove i visitatori trovano bancarelle di abiti d’epoca e oggetti di arredamento unici. Durante la giornata, ci saranno anche concerti di band emergenti e numerose occasioni per scoprire artisti locali.
Domenica 22 febbraio, Milano accoglie la nuova edizione di East Market, evento che combina shopping vintage, design e intrattenimento. Nell’ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate, espositori provenienti da tutta Italia proporranno capi d’abbigliamento d’epoca, modernariato, vinili, accessori, libri, fumetti e oggetti di collezione. L’evento non è solo mercato: scenografie curate, aree tematiche, mostre e DJ set rendono East Market un vero spazio culturale e di lifestyle. L’offerta spazia dai capi vintage dei primi anni del Novecento fino agli anni 2000, con attenzione all’upcycling e alla sostenibilità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
East Market, anche a febbraio lo shopping è vintage
A Milano torna East Market, l’evento dedicato al vintage e al second-hand.
East Market Milano torna a dicembre: una domenica tra regali vintage e addobbi stravaganti
East market in Milano, all vintage
Argomenti discussi: Tutti i mercatini vintage da non perdere, come la vendita speciale di Uberta Zambeletti e la live su eBay; East Market, anche a febbraio lo shopping è vintage; Milano, East Market del 22 febbraio: vintage, vinili e street food in via Mecenate - CO Notizie; La guida definitiva di Milano Cortina 2026: gli indirizzi imperdibili tra sport e lifestyle, arte e design.
East Market, anche a febbraio lo shopping è vintageNuovo appuntamento con East Market, l’evento del vintage milanese, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. atomheartmagazine.com
East Market torna anche per Natale, shopping vintage domenica 15 dicembreMilano, 9 dicembre 2024 – East Market torna anche a Natale. Nuovo appuntamento domenica 15 dicembre con l’evento del vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, ... ilgiorno.it
East Market, anche a febbraio lo shopping è vintage - facebook.com facebook