È tutto pronto a Parona per la tradizionale Festa de la Renga
Il classico appuntamento che conclude il carnevale di Verona si svolgerà, come di consueto, il Mercoledì delle Ceneri, che quest'anno cade il 18 febbraio Il 18 febbraio a Parona è il giorno de “La Festa de la Renga” a Parona, la chiusura del carnevale di Verona che si svolge in concomitanza con il Mercoledì delle Ceneri. L’evento, organizzato dal Comitato Benefico Festa de la Renga, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nella tradizione popolare cittadina famoso per la distribuzione del piatto iconico “polenta e renga”, simbolo dell’evento, e dalla sfilata carnevalesca che vede alla testa del corteo la “siora La Parona”.🔗 Leggi su Veronasera.it
Le modifiche alla viabilità di Parona per la Festa de la RengaIl Comune di Parona ha deciso di modificare la viabilità mercoledì 18 febbraio, giorno in cui si svolge la Festa de la Renga, per permettere il buon svolgimento della manifestazione.
Gaeta, tutto pronto per il tradizionale “tuffo di Capodanno”A Gaeta si rinnova anche quest’anno il tradizionale “tuffo di Capodanno”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Festa della Polenta, è tutto pronto. Al via l’edizione numero 404. L’appuntamento per Martedì grasso; A Bergamo è tutto pronto per un Carnevale olimpico; Oristano: è tutto pronto per la Sartiglia 2026; Una serenata per San Valentino, a Torino è tutto pronto per la festa degli innamorati: ecco cosa fare.
Stasera tutto è possibile: ecco quando andrà in onda la prima puntata della nuova edizione con Stefano De MartinoÈ ufficiale! Stasera tutto è possibile tornerà ufficialmente in onda su Rai2 a partire dal prossimo lunedì 23 febbraio 2026. comingsoon.it
Tommaso Paradiso dopo Sanremo è pronto a sposare Carolina Sansoni: le indiscrezioni sul matrimonioll cantautore si prepara alla 76esima edizione del festival. E per lui potrebbe arrivare anche il momento del sì ... msn.com
CRAZY WEEKEND SALDI! Sabato 7 e Domenica 8 Febbraio TUTTO AL 50% su tutti gli articoli già in saldo, a partire da loro prezzo di listino! Ti aspettiamo nei nostri negozi! *Sono esclusi gli articoli del Mese dello Sport di Champion, gli articoli POP, gli articoli facebook