È tutto pronto a Parona per la tradizionale Festa de la Renga

Il classico appuntamento che conclude il carnevale di Verona si svolgerà, come di consueto, il Mercoledì delle Ceneri, che quest'anno cade il 18 febbraio Il 18 febbraio a Parona è il giorno de "La Festa de la Renga" a Parona, la chiusura del carnevale di Verona che si svolge in concomitanza con il Mercoledì delle Ceneri. L'evento, organizzato dal Comitato Benefico Festa de la Renga, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nella tradizione popolare cittadina famoso per la distribuzione del piatto iconico "polenta e renga", simbolo dell'evento, e dalla sfilata carnevalesca che vede alla testa del corteo la "siora La Parona".

Le modifiche alla viabilità di Parona per la Festa de la RengaIl Comune di Parona ha deciso di modificare la viabilità mercoledì 18 febbraio, giorno in cui si svolge la Festa de la Renga, per permettere il buon svolgimento della manifestazione.

