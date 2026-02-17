È successa una cosa gravissima Mario Giordano è lui stesso ad avvisare il pubblico

Mario Giordano ha annunciato che è successo qualcosa di molto grave, e lo ha fatto lui stesso in diretta. Durante la puntata di domenica di Fuori dal coro su Rete 4, il conduttore ha spiegato che un servizio programmato non è stato trasmesso, senza entrare nei dettagli, ma lasciando intendere che si tratta di un episodio importante. La decisione di interrompere la scaletta ha attirato l’attenzione dei telespettatori, che hanno seguito con curiosità le sue parole.

Durante la puntata domenicale di Fuori dal coro su Rete 4, il conduttore Mario Giordano ha comunicato in apertura un cambio di scaletta: un servizio previsto non è stato trasmesso. La decisione, spiegata in diretta, è stata motivata da minacce rivolte ai membri della troupe impegnata nel reportage. " È accaduta una cosa gravissima", ha dichiarato il giornalista, precisando che il lavoro realizzato non sarebbe andato in onda perché "gli operatori che hanno girato con noi quel servizio sono stati minacciati fortemente", spostando l'attenzione del programma sul tema della sicurezza dei collaboratori.