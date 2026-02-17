È Sempre Cartabianca | Mario Giordano Giuseppe Brindisi e Valentina Persia tra gli ospiti

Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 17 febbraio, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il talk di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 17 febbraio 2026. Stasera ampio spazio sarà dedicato alla decisione del Tribunale di Bari di condannare 12 imputati, militanti riconducibili all’area di CasaPound, per alcune aggressioni compiute nel 2018: una sentenza che arriva pochi giorni dopo che la troupe della trasmissione è stata fermata e identificata dalla polizia mentre chiedeva spiegazioni sul palazzo occupato dal 2003 da CasaPound a Roma e mai sgomberato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

