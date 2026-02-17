È scomparso all’età di 71 anni l’imprenditore Lido Cei
Lido Cei, imprenditore di 71 anni, è morto improvvisamente a Lucca, lasciando un vuoto tra amici e colleghi. La sua scomparsa è stata causata da un problema di salute che non gli ha dato scampo all’improvviso. Cei era noto nel settore assicurativo e degli investimenti, dove aveva costruito una carriera solida e rispettata. Nato e cresciuto nel Pisano, aveva trascorso molti anni lavorando anche in Versilia e nella Garfagnana, conquistando la fiducia di numerosi clienti e collaboratori.
Lucca piange Lido Cei, imprenditore affermato nel ramo assicurativo e degli investimenti, persona molto conosciuta e stimata anche in Versilia e Garfagnana dove ha lavorato per anni, nel pisano, dove è nato e cresciuto, e in tutta la Toscana e l’Italia. Lido Cei, 71 anni, è mancato all’affetto dei suoi cari, dopo una breve malattia. A darne notizia la moglie Mariella Pardini, una vita al suo fianco, condividendo valori e passioni, a partire da un’attenzione assoluta verso gli altri, in particolare chi si trovava per qualsiasi motivo ad attraversare un momento di difficoltà. “Lido ha sempre avuto una mano tesa per chiunque ne avesse bisogno – ricorda la moglie – l’affetto di amici, colleghi, della comunità di Lucca e non solo, lo dimostra. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Lucca piange Lido Cei: imprenditore e segretario PD si spegne a 71 anni dopo una breve malattia. Funerali martedì.
Lido Cei, noto imprenditore e segretario del PD di Sant’Anna, è morto a 71 anni a causa di una malattia improvvisa.
