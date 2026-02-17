È polemica sul crollo del Castello | Danno enorme colpe diffuse

Il Castello di Fabro è crollato sabato notte, e la causa principale risale a una segnalazione fatta già nel 2016. La proprietaria aveva avvisato le autorità delle condizioni di instabilità delle mura, ma nulla era stato fatto per intervenire. Ora, il danno si presenta evidente e preoccupante, con parti della struttura che sono crollate improvvisamente. La vicenda ha suscitato molte critiche sulla gestione passata e sulla mancanza di interventi tempestivi.

Aveva segnalato la pericolosità del Castello di Fabro, le cui mura sono parzialmente crollate sabato notte, già dal 2016. Ora Walter Moretti, imprenditore ed ex consigliere comunale chiede spiegazioni e replica all' amministrazione comunale da cui era avvenuta la rassicurazione che il precedente intervento di messa in sicurezza, demolendo parzialmente un edificio privato sovrastante, aveva permesso di ridurre la mole del crollo, preservando senza danni le abitazioni sottostanti. Questi gli interrogativi sollevati da Moretti: "Se con il monitoraggio, come ha detto il sindaco si è visto che "nell'ultima settimana era iniziato un movimento abbastanza importante" perché non si è chiusa già una settimana fa la strada e sfollate le case già sgomberate in precedenza? Dalle testimonianze che ho sentito da più persone, l'ultima macchina transitata è passata pochi secondi prima del crollo e quelle parcheggiate si sono salvate per pochi minuti.