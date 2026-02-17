È morto Jesse Jackson il reverendo che si batteva per i diritti dei neri
Jesse Jackson, noto attivista per i diritti civili, è morto all’età di 84 anni a causa di complicazioni legate a problemi di salute. La sua scomparsa arriva dopo aver dedicato oltre cinquant’anni alla lotta contro le discriminazioni razziali, spesso partecipando a proteste e campagne di sensibilizzazione. La sua morte lascia un vuoto nel movimento per l’uguaglianza negli Stati Uniti.
È morto all'età di 84 anni il reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili. Per mezzo secolo è stato un punto di riferimento per la comunità afroamericani degli Stati Uniti. Nel 1988 si è candidato alle primarie del Partito democratico. "Nostro padre era un leader al servizio degli altri, non solo della nostra famiglia, ma anche degli oppressi, dei senza voce e degli ignorati in tutto il mondo", hanno spiegato i figli. "Lo abbiamo condiviso con il mondo e, in cambio, il mondo è diventato parte della nostra famiglia allargata. La sua incrollabile fede nella giustizia, nell'uguaglianza e nell'amore ha commosso milioni di persone, e vi chiediamo di onorare la sua memoria continuando la lotta per i valori per cui ha vissuto". 🔗 Leggi su Iltempo.it
