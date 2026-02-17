È morto il reverendo Jesse Jacskon l’attivista che sfidò il razzismo per 50 anni e aprì la strada a Obama
Il reverendo Jesse Jackson, noto attivista contro il razzismo, è morto all’età di 84 anni. La sua morte è avvenuta a causa di complicazioni di salute, dopo una lunga battaglia. Jackson ha dedicato mezzo secolo alla lotta per i diritti civili e ha aperto la strada a una generazione di leader afroamericani, tra cui Barack Obama. In questi anni, ha organizzato manifestazioni e sostenuto leggi contro le discriminazioni.
Si è spento all’età di 84 anni uno degli uomini più influenti nella storia americana del Novecento: il reverendo Jesse Jackson, ministro battista, due volte candidato alla Casa Bianca e voce instancabile degli ultimi. La famiglia ne ha annunciato la morte in queste ore, comunicando che Jackson ha lasciato questo mondo in modo sereno, circondato dai suoi cari. Non è stata resa nota la causa ufficiale del decesso. Quello che è certo è che Jackson conviveva da oltre un decennio con la paralisi sopranucleare progressiva, una rara malattia neurodegenerativa che compromette progressivamente il controllo dei movimenti, la deglutizione e il linguaggio. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Jesse Jackson, morto a 84 anni il reverendo icona dei diritti civili
Jesse Jackson è morto a 84 anni, causando tristezza tra chi lo conosceva come una voce forte per i diritti civili.
Morto Jesse Jackson, il reverendo icona dei diritti civili. Aveva 84 anni
Jesse Jackson, figura chiave dei movimenti per i diritti civili, è morto a 84 anni dopo una lunga battuta d’arresto di salute.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Morto Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovich. Cosa può accadere ora alle indagini; Santa Sede e lefebvriani: il dialogo possibile, le condizioni; Lione, 23enne ucciso dagli antifa. Sospeso l'assistente di un deputato di Mélenchon. Quentin come Ramelli; Valanghe, weekend nero in montagna. Quattro morti fra Trentino e Valtellina.
Morto Jesse Jackson, il reverendo e collega di Martin Luther King aveva 84 anni: si candidò due volte alla Casa BiancaIl reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza, è morto martedì all'età di 84 anni. ilgazzettino.it
È morto il reverendo Jesse Jackson, icona dei diritti civiliIl reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza, è morto martedì all'età di 84 anni, ha comunicato la sua famiglia. Raggiunse la not ... ansa.it