Si è spento all’età di 84 anni uno degli uomini più influenti nella storia americana del Novecento: il reverendo Jesse Jackson, ministro battista, due volte candidato alla Casa Bianca e voce instancabile degli ultimi. La famiglia ne ha annunciato la morte in queste ore, comunicando che Jackson ha lasciato questo mondo in modo sereno, circondato dai suoi cari. Non è stata resa nota la causa ufficiale del decesso. Quello che è certo è che Jackson conviveva da oltre un decennio con la paralisi sopranucleare progressiva, una rara malattia neurodegenerativa che compromette progressivamente il controllo dei movimenti, la deglutizione e il linguaggio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - È morto il reverendo Jesse Jacskon, l’attivista che sfidò il razzismo per 50 anni e aprì la strada a Obama

