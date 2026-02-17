È morto Frederick Wiseman il documentarista e regista aveva 96 anni

Addio a Frederick Wiseman, documentarista, regista e produttore. Aveva 96 anni. A darne notizia la famiglia. Nel corso della sua carriera diversi riconoscimenti come il Leone d'Oro alla Carriera e l'Oscar alla carriera. Lascia i figli David ed Eric.🔗 Leggi su Fanpage.it

Frederick Wiseman è morto a 96 anni, causato da problemi di salute legati all’età avanzata.

Frederick Wiseman è morto a 96 anni, dopo aver dedicato la vita al cinema documentaristico e aver rivoluzionato il modo di raccontare realtà complesse.

