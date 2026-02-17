È morto Frederick Wiseman il documentarista e regista aveva 96 anni

Frederick Wiseman, noto documentarista e regista, è scomparso a causa di un problema di salute. La notizia è stata comunicata dalla famiglia, che ha riferito che aveva 96 anni. Wiseman è stato uno dei pionieri nel raccontare la vita quotidiana attraverso i suoi film, realizzando oltre trenta documentari.

Addio a Frederick Wiseman, documentarista, regista e produttore. Aveva 96 anni. A darne notizia la famiglia. Nel corso della sua carriera diversi riconoscimenti come il Leone d'Oro alla Carriera e l'Oscar alla carriera. Lascia i figli David ed Eric.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

