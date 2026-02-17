Giovanna Casadio è deceduta a 71 anni, colpita da una grave malattia che l’aveva costretta a rallentare il suo lavoro. La cronista parlamentare de la Repubblica, nota per le sue domande dirette e il modo schietto di raccontare le vicende politiche, si era ritirata dalla scena pubblica alcuni mesi fa. La sua passione per il giornalismo e l’attenzione sui dettagli più piccoli hanno lasciato un segno nel mondo dell’informazione.

È morta all’età di 71 anni la giornalista Giovanna Casadio, a lungo cronista parlamentare e politica per la Repubblica. Nata a Trapani e cresciuta a Salerno, viveva da tempo a Roma. Nella sua carriera ha anche scritto diversi libri. Tra questi: “Quel che è di Cesare”, “I doveri della libertà. Dialogo con Emma Bonino”, “Non seguire il mondo come va. Rabbia, coraggio, speranza e altre emozioni politiche”, “Dove si guarda è quello che siamo”, “Diario di bordo dei sindaci”. A dare la notizia è stato lo stesso quotidiano: “Addio alla nostra Giovanna Casadio, caparbia gentildonna del giornalismo politico”, si legge. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morta la giornalista Giovanna Casadio, la cronista parlamentare de la Repubblica aveva 71 anni. Il cordoglio della politica

È morta Giovanna Casadio, per 25 anni giornalista di RepubblicaGiovanna Casadio, giornalista di Repubblica per più di venticinque anni, è morta a Roma a 71 anni a causa di una lunga malattia.

Giovanna Casadio giornalista di Repubblica morta a 72 anni dopo una malattia, "ha lavorato anche in ospedale"Giovanna Casadio, giornalista di Repubblica, è morta a 72 anni a causa di una malattia che aveva combattuto negli ultimi mesi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.