Dove vedere in tv USA-Canda Finale hockey ghiaccio femminile Olimpiadi | orario programma streaming

L'incontro tra Stati Uniti e Canada per la finale di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge venerdì, dopo settimane di preparazione e qualificazioni intense. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e sarà possibile seguirla anche tramite streaming online, offrendo a tifosi e appassionati un’opportunità di seguire l’evento dal proprio dispositivo. La sfida si gioca al PalaLido di Milano, dove le due squadre si affrontano per conquistare la medaglia d’oro.

L’avevano prevista un po’ tutti e, venerdì, ci sarà la finale più attesa per quel che riguarda l’hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Alle ore 19:10 USA e Canada entreranno in scena per giocarsi quel titolo olimpico che, da quando l’hockey femminile ha debuttato alle Olimpiadi, solo in un’occasione non ha visto giocarsi questo ultimo atto. Da Nagano 1998 in poi, infatti, USA e Canada hanno disputato sei finali olimpiche su sette; l’unica eccezione è stata rappresentata da Torino 2006. “Colpevole” fu la Svezia, che poi perse per 4-1 dalle canadesi. E sono proprio loro ad avere il maggior numero di successi, 5 contro i 2 a stelle e strisce. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia di hockey su ghiaccio femminile si prepara a scendere in pista per i quarti di finale ai Giochi di Milano Cortina.

L’Italia di hockey su ghiaccio femminile, guidata dal capitano Martina Rossignoli, si gioca oggi in diretta tv la qualificazione ai quarti di finale alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver conquistato il terzo posto nel Girone B.

