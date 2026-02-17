Dove vedere in tv Italia-Canada curling maschile Olimpiadi 2026 | orario programma streaming

Il match tra Italia e Canada nel curling maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge domani, mercoledì 18 febbraio, perché l’Italia ha deciso di puntare tutto sulla partita programmata alle 14.05. La partita si terrà presso il Palazzetto dello Sport di Cortina, dove i tifosi potranno seguire in diretta l’evento.

Domani, mercoledì 18 febbraio, l’Italia sfiderà il Canada dalle ore 14.05 nell’undicesima sessione di gioco del round robin maschile di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver vinto tre delle prime sei partite giocate, gli azzurri non possono più sbagliare e sono consapevoli di dover chiudere la fase a gironi con tre successi di fila per avere ottime chance di volare in semifinale. Il team Retornaz, che affronterà stasera gli Stati Uniti in uno scontro diretto decisivo, se la vedrà nel penultimo match del round robin con i canadesi del team Jacobs che hanno cominciato il torneo a cinque cerchi con un ottimo bilancio di 5-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina si svolge la prima giornata del torneo di doppio misto di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Questa mattina inizia il torneo maschile di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

