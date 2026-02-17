Dove vedere in tv Italia-Canada curling femminile Olimpiadi 2026 | orario programma streaming

L’Italia ha subito cinque sconfitte nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, causando la fine precoce del sogno di semifinali. La squadra cerca ora di mostrare orgoglio e migliorare le proprie prestazioni nelle ultime partite. Per seguire la partita contro il Canada, gli appassionati possono sintonizzarsi sui canali televisivi dedicati o usufruire delle piattaforme di streaming online.

L’Italia sta cercando di onorare al meglio il torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, terribilmente compromesso dopo le cinque sconfitte iniziali che hanno costretto a salutare in anticipo il sogno di qualificarsi alle semifinali. Stefania Constantini e compagne stanno provando a distinguersi di fronte al proprio pubblico, con l’intento di conquistare qualche vittoria per rendere meno amaro il bilancio sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. L’appuntamento con la penultima partita del round robin è per mercoledì 18 febbraio (ore 19.05): l’Italia se la dovrà vedere contro il formidabile Canada, si preannuncia una sfida particolarmente impossibile contro le Campionesse del Mondo, che sono oggettivamente una spanna sopra e che non dovrebbero avere problemi a conquistare quello per loro sarebbe un importante successo in ottica qualificazione alle semifinali. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina si svolge la prima giornata del torneo di doppio misto di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Il match tra Italia e Canada nel curling maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge domani, mercoledì 18 febbraio, perché l’Italia ha deciso di puntare tutto sulla partita programmata alle 14.

