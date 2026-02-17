Dove finirà il braciere olimpico dell' Arco della Pace dopo le Olimpiadi?
Il sindaco Beppe Sala ha annunciato che il braciere olimpico, allestito sotto l’Arco della Pace durante le Olimpiadi di Milano, potrebbe essere trasferito in un museo cittadino. La decisione nasce dalla volontà di conservare il simbolo delle Olimpiadi e mantenere un ricordo visibile della manifestazione. Per ora, i tecnici stanno valutando la soluzione più adatta per preservare e valorizzare l’oggetto.
Dove finirà il braciere olimpico posto sotto l'Arco della Pace a Milano? A questa domanda il sindaco Beppe Sala ha risposto in modo diretto: “Spero che rimanga in un museo, milanese, ci stiamo lavorando”. Lo ha detto a margine di Your Next Milano, evento organizzato da Assolombarda a Casa Italia per presentare alcuni dati sull'impatto economico delle Olimpiadi. A Milano non c'è abbastanza spirito olimpico? “Non è vero, poi lo dice chi vive a Roma”, ha scherzato. E comunque “queste sono le Olimpiadi più viste” a livello di media “e questo è già un successo”. A chi invece gli ha chiesto se sia dispiaciuto per la scarsa presenza del governo a Milano, Sala ha risposto: “Io sarei felice che venissero tutti a prescindere dallo schieramento politico e dal ruolo perché è un momento di festa per la gente, però immagino che abbiano anche agende molto complicate”.🔗 Leggi su Milanotoday.it
All'arco della Pace di Milano arriva il braciere olimpico
Questa mattina a Milano è cominciata l’installazione del braciere olimpico all’arco della Pace.
Il braciere olimpico fa battere i cuori: ogni giorno folla all’Arco della Pace per lo show di luci e musica allo scoccare dell’ora (dalle 18 alle 23)
Ogni sera, l’Arco della Pace si riempie di pubblico per lo spettacolo di luci e musica al tramonto.
