L’Atalanta di Raffaele Palladino scende in campo oggi, 17 febbraio, contro il Borussia Dortmund in Germania. La squadra bergamasca cerca di partire forte nella sfida di andata dei playoff di Champions League. La partita si gioca alle 21:00, e i tifosi italiani possono seguirla in diretta su Sky Sport.

Torna in campo oggi 17 febbraio l’Atalanta di Raffaele Palladino, che affronterà in Germania il Borussia Dortmun d per l’andata dei playoff di Champions League. I bergamaschi affronteranno una squadra in forma, seconda in Bundesliga e reduce da una vittoria per 4-0 contro il Magonza. Anche i nerazzurri sono però in un buon momento: nelle ultime partite hanno collezionato sei vittorie e due pareggi. Dortmund-Atalanta: le probabili formazioni. B. Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; YanCouto, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier; Brandt; Guirassy. . Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Pasalic, Zalewski; Krstovic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dortmund-Atalanta oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla

Questa sera l’Inter scende in campo in Champions League contro il Borussia Dortmund.

L'Atalanta affronta oggi, 9 dicembre 2025, il Chelsea in una sfida valida per la fase a gironi della Champions League.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.