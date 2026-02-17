Dortmund-Atalanta oggi in Champions League | orario probabili formazioni e dove vederla
L’Atalanta di Raffaele Palladino scende in campo oggi, 17 febbraio, contro il Borussia Dortmund in Germania. La squadra bergamasca cerca di partire forte nella sfida di andata dei playoff di Champions League. La partita si gioca alle 21:00, e i tifosi italiani possono seguirla in diretta su Sky Sport.
Torna in campo oggi 17 febbraio l’Atalanta di Raffaele Palladino, che affronterà in Germania il Borussia Dortmun d per l’andata dei playoff di Champions League. I bergamaschi affronteranno una squadra in forma, seconda in Bundesliga e reduce da una vittoria per 4-0 contro il Magonza. Anche i nerazzurri sono però in un buon momento: nelle ultime partite hanno collezionato sei vittorie e due pareggi. Dortmund-Atalanta: le probabili formazioni. B. Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; YanCouto, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier; Brandt; Guirassy. . Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Pasalic, Zalewski; Krstovic. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Champions League, oggi Borussia Dortmund-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla
Questa sera l’Inter scende in campo in Champions League contro il Borussia Dortmund.
Atalanta-Chelsea oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla
L'Atalanta affronta oggi, 9 dicembre 2025, il Chelsea in una sfida valida per la fase a gironi della Champions League.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Borussia Dortmund-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Dove vedere Borussia Dortmund-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Borussia Dortmund-Atalanta, probabili formazioni: Scamacca guida l'attacco della Dea; Borussia Dortmund-Atalanta, le probabili formazioni dei playoff di Champions League.
Borussia Dortmund-Atalanta in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniL'Atalanta si appresta ad affrontare la gara d'andata dei play-off della Champions League 2025-2026 in casa del Borussia Dortmund: si parte alle ore 21 ... fanpage.it
Champions League oggi in TV, dove vedere le partite d’andata degli ottavi di finale: orari e canaliGalatasaray-Juventus (ore 18:45) e Borussia Dortmund-Atalanta (ore 21:00) oggi, Bodo/Glimt-Inter (ore 21:00) domani sono le partite delle italiane nei ... fanpage.it
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #BorussiaDortmund- #Atalanta x.com
Palladino prima di Borussia Dortmund-Atalanta: "Da due giorni ho l'adrenalina a mille. Dispiace per De Ketelaere e Raspadori" facebook