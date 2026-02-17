Dormo qui per fermare il mare Eros e l’incubo erosione La duna fai da te a costi esorbitanti non basta

Eros Buzzi, proprietario dello stabilimento Battija a Lido di Volano, ha deciso di dormire sul tetto della sua struttura per proteggere le dune dalla minaccia dell’erosione. La sua azione nasce dalla crescente preoccupazione per il mare che, con le sue onde, mette a rischio le spiagge della zona. Buzzi ha installato una rete per cercare di fermare la scomparsa della spiaggia, ma i costi sono elevati e i risultati ancora incerti.

Lido di Volano (Ferrara), 17 febbraio 2026 – Dorme con un occhio solo nel suo stabilimento, a Lido di Volano, Eros Buzzi, titolare dello stabilimento Battija. "Quando c'è mare grosso e scirocco trascorro qui la notte. Se vediamo arrivare l'acqua azioniamo le pompe idrauliche che mi sono dovuto comprare. Alziamo le paratie, un po' come a Venezia per l'acqua alta. Qui viviamo con il fiato sospeso ". Il mare si 'mangia' i lidi, l'allarme dei balneari: "Erosione della spiaggia, stagione a rischio" Il titolare dello stabilimento Battija: "Centinaia di migliaia di euro spesi". La regione ha alzato una duna, il mare se la mangia.