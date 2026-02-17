Donadoni sotto la lente D’Angelo ipotesi ritorno

Donadoni è finito sotto stretta osservazione dopo le recenti sconfitte, mentre D’Angelo potrebbe tornare in panchina. La Spezia sta attraversando un momento difficile, con risultati deludenti che mettono in discussione la gestione attuale. La squadra fatica a trovare stabilità e i tifosi si chiedono quale sarà la prossima mossa del club.

La nave Spezia continua a imbarcare acqua e inevitabilmente per il club di via Melara è tempo di decisioni irrevocabili. Dagli Stati Uniti trapela che una scelta sul futuro di Donadoni verrà presa tra le 24 e le 48 ore. Il presidente Charlie Stillitano e il proprietario Thomas Roberts si sono confrontati nella mattinata di ieri in una telefonata lunga e articolata, utile per iniziare a delineare la linea da seguire e le possibili soluzioni. Al momento tutto è sul tavolo: dalla permanenza dello stato attuale con modifiche allo staff, passando per un ritorno di Luca D'Angelo, ancora sotto contratto (al momento la soluzione più percorribile), fino a profili nuovi ma di esperienza per provare a raddrizzare una squadra alla deriva.