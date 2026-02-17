Domenica si svolge la prima edizione di ’Run4rare’, una corsa per sensibilizzare sulle malattie genetiche rare. Questi disturbi, spesso ignorati, colpiscono migliaia di persone in Italia, molte delle quali non ricevono ancora una diagnosi precisa. La manifestazione coinvolge atleti e cittadini, che si sono già iscritti in centinaia, desiderosi di supportare la ricerca e aumentare la consapevolezza pubblica.

Le malattie genetiche rare, considerate nel loro insieme, rappresentano una realtà molto più diffusa di quanto si creda comunemente. Si tratta di patologie di origine genetica che spesso si manifestano fin dalla nascita o nella prima infanzia. Nella maggior parte dei casi sono condizioni complesse e croniche, ancora poco conosciute, che richiedono percorsi terapeutici personalizzati, un supporto continuativo e una solida rete di assistenza per i bambini e le loro famiglie. Per accendere i riflettori su questa realtà e offrire un aiuto concreto è nata ‘ Run4rare ’, la camminata e corsa solidale in programma domenica a Cesena, con partenza da piazza del Popolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Domenica la prima ’Run4rare’. Corsa contro le malattie genetiche

