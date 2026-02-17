Domenica il derby dell’Adriatico Previsto il pienone all’astronave
Domenica, il derby dell’Adriatico tra Pesaro e Rimini attirerà migliaia di tifosi, perché il match si gioca in un momento di grande entusiasmo per entrambe le squadre. La partita promette di riempire lo stadio, con i supporter riminesi pronti a sostenere la loro squadra dall’intero settore M, che può ospitare fino a 820 spettatori. Gli appassionati si preparano a vivere un pomeriggio di puro calcio, con la tifoseria locale che si organizza già in vista dell’evento.
Il derby dell’Adriatico sta mettendo in fibrillazione due tifoserie sull’asse Pesaro-Rimini. Sono annunciate infatti diverse centinaia di tifosi da Rimini ai quali verrà riservato l’intero settore M, che può contenere fino a 820 spettatori. Questo per non rischiare di affiancare famiglie e bambini dei settori minibasket, che di solito vengono sistemati nel settore M1, a tifosi avversari. Che saranno tanti, nonostante l’obbligo di venire in pullman che sicuramente finirà per scoraggiare qualcuno che voleva farsi la trasferta in autonomia con la propria auto. Cresce l’attesa anche all’interno della tifoseria biancorossa: in queste ore la sede è tempestata di telefonate e richieste ed è stata accolta con piacere dagli appassionati la decisione di aprire il terzo anello a 10 euro, mentre il ridotto per under 25 e over 70 costa soltanto 5 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il ponte dell’Immacolata fa il pienone
Pienone nel cuore di Verona per il Ponte dell'ImmacolataLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Serie A Elite Femminile, domenica le gare dell'XI turno. il derby dei CUS in diretta su Federugby.it; Domenica il derby dell’Adriatico . Previsto il pienone all’astronave; Vuelle, si lavora per il derby: domenica alla Vitrifrigo Arena è in programma il big match con Rimini che insegue Pesaro a 2 punti; Il Milan non è l'Inter, ma tiene aperta la lotta e ha Modric. Appuntamento al derby.
Domenica il derby dell’Adriatico. Previsto il pienone all’astronaveDa Rimini sono annunciate diverse centinaia di tifosi. Telefono rovente in sede:. la società apre le gradinate. msn.com
Stosa Virtus e Mens Sana verso il derby. Sfida accesa domenica al PalaEstraE’ iniziata ieri la settimana che porta al derby di domenica alle 18 al PalaEstra tra Stosa Virtus e Note ... lanazione.it
Domenica di derby per i gigliati Seconda giornata di ritorno e sfide che pesano. Serie A – Centro Sportivo Davide Astori Alle 14:30 la Prima Squadra debutta nella nuova casa con il derby contro i Cavalieri Union Prato. All’andata finì 38-7 per i pra facebook