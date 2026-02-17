Domenica, il derby dell’Adriatico tra Pesaro e Rimini attirerà migliaia di tifosi, perché il match si gioca in un momento di grande entusiasmo per entrambe le squadre. La partita promette di riempire lo stadio, con i supporter riminesi pronti a sostenere la loro squadra dall’intero settore M, che può ospitare fino a 820 spettatori. Gli appassionati si preparano a vivere un pomeriggio di puro calcio, con la tifoseria locale che si organizza già in vista dell’evento.

Il derby dell’Adriatico sta mettendo in fibrillazione due tifoserie sull’asse Pesaro-Rimini. Sono annunciate infatti diverse centinaia di tifosi da Rimini ai quali verrà riservato l’intero settore M, che può contenere fino a 820 spettatori. Questo per non rischiare di affiancare famiglie e bambini dei settori minibasket, che di solito vengono sistemati nel settore M1, a tifosi avversari. Che saranno tanti, nonostante l’obbligo di venire in pullman che sicuramente finirà per scoraggiare qualcuno che voleva farsi la trasferta in autonomia con la propria auto. Cresce l’attesa anche all’interno della tifoseria biancorossa: in queste ore la sede è tempestata di telefonate e richieste ed è stata accolta con piacere dagli appassionati la decisione di aprire il terzo anello a 10 euro, mentre il ridotto per under 25 e over 70 costa soltanto 5 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Domenica il derby dell’Adriatico . Previsto il pienone all’astronave

