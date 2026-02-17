Domani c’è la festa della Salacca Bancarelle sulle rive dell’Arno

Domani, a San Giovanni, si svolge la Festa della Salacca, un evento che si tiene ogni anno per celebrare il raccolto locale. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco e dal Comune, porta bancarelle lungo le rive dell’Arno, offrendo prodotti tipici e musica dal vivo. La tradizione contadina, che risale a decenni fa, torna così a coinvolgere la comunità e i visitatori.

Un rito popolare che affonda le radici nella tradizione contadina torna ad animare le rive dell'Arno: San Giovanni si prepara ad accogliere la tradizionale Festa della Salacca, promossa dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune. L'appuntamento, che chiude ufficialmente il calendario del Carnevale, è fissato per domani, Mercoledì delle Ceneri, giornata simbolo di digiuno e astinenza dalla carne. Protagonista indiscussa sarà la salacca, pesce simile all'aringa ma più economico e meno pregiato, che per secoli ha rappresentato l'unica alternativa "di mare" – escluso il pesce d'Arno – accessibile alle comunità dell'entroterra toscano.