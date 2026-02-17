Doha | Tsitsipas batte Echargui e sfida Medvedev Marozsan elimina Humbert a sorpresa | nuovi scenari nel torneo

Stefanos Tsitsipas ha vinto contro Mohamed Echargui, spostandosi avanti nel torneo di Doha, mentre Marozsan ha eliminato Humbert in modo inaspettato, aprendo nuove possibilità nel quadro competitivo.

Doha: Tsitsipas Avanza, Humbert Sorprende e il Tennis Ridefinisce i Pronostici. Doha, Qatar – Il Qatar ExxonMobil Open 2026 entra nel vivo con risultati inattesi e conferme importanti. Stefanos Tsitsipas ha superato Moez Echargui, mentre Ugo Humbert è stato eliminato a sorpresa da Fabian Marozsan. Il torneo, iniziato il 17 febbraio 2026, vede anche la progressione di Karen Khachanov, Jiri Lehecka e Zhang, modificando gli equilibri della competizione. Tsitsipas Ritrova la Vincente: Superato Echargui, Prossima Sfida con Medvedev. Stefanos Tsitsipas ha ritrovato il successo a Doha, sconfiggendo il tunisino Moez Echargui, wild card nel torneo, con un doppio 6-4.🔗 Leggi su Ameve.eu

Pronostico e quote Ugo Humbert – Fabian Marozsan, Doha 17-02-2026Ugo Humbert ha ottenuto una vittoria importante a Rotterdam, battendo Daniil Medvedev al primo turno e arrivando fino alle semifinali, dopo aver mostrato un gioco solido e deciso.

Rotterdam: De Minaur e Humbert in semifinale, una nuova generazione sfida i veterani nel torneo indoor.Alex de Minaur e Ugo Humbert hanno raggiunto le semifinali all’ABN AMRO Open di Rotterdam, portando una ventata di novità nel torneo indoor.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.