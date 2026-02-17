Doha | Alcaraz cerca riscatto dopo Sinner Bolelli e Vavassori in doppio al via dell’ATP 500

Carlos Alcaraz torna in campo a Doha dopo la sconfitta contro Sinner, mentre Bolelli e Vavassori scendono in doppio nel torneo ATP 500. La competizione prende il via con il primo incontro del numero uno del mondo, che affronta Arthur Rinderknech, in un momento in cui i giocatori italiani si preparano a farsi ascoltare.

Alcaraz sfida Doha, Bolelli e Vavassori in campo nel doppio: l’ATP riparte con l’ombra di Sinner. Doha, Qatar – Si è acceso il tabellone dell’ATP 500 di Doha con l’esordio del numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, contro Arthur Rinderknech. Nel torneo del Golfo, gli italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono impegnati nel doppio, affrontando la coppia Adam Pavlasek e John Patrick Smith. L’evento, in corso nella capitale qatariota, rappresenta un importante test per i tennisti in vista dei prossimi appuntamenti del circuito, con l’eco ancora vivo del recente successo di Jannik Sinner in altri tornei.🔗 Leggi su Ameve.eu

Ecco il tabellone dell'ATP 250 di Adelaide 2026, torneo che dal 2020 accoglie sia il circuito maschile che quello femminile.

Alexei Popyrin e Valentin Royer hanno eliminato due favoriti all’ATP 500 di Doha, complicando il percorso di Sinner e Alcaraz.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.