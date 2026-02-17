Doha | Alcaraz cerca riscatto dopo Sinner Bolelli e Vavassori in doppio al via dell’ATP 500
Carlos Alcaraz torna in campo a Doha dopo la sconfitta contro Sinner, mentre Bolelli e Vavassori scendono in doppio nel torneo ATP 500. La competizione prende il via con il primo incontro del numero uno del mondo, che affronta Arthur Rinderknech, in un momento in cui i giocatori italiani si preparano a farsi ascoltare.
Alcaraz sfida Doha, Bolelli e Vavassori in campo nel doppio: l’ATP riparte con l’ombra di Sinner. Doha, Qatar – Si è acceso il tabellone dell’ATP 500 di Doha con l’esordio del numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, contro Arthur Rinderknech. Nel torneo del Golfo, gli italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono impegnati nel doppio, affrontando la coppia Adam Pavlasek e John Patrick Smith. L’evento, in corso nella capitale qatariota, rappresenta un importante test per i tennisti in vista dei prossimi appuntamenti del circuito, con l’eco ancora vivo del recente successo di Jannik Sinner in altri tornei.🔗 Leggi su Ameve.eu
Tabellone ATP Adelaide 2026: Davidovich Fokina prima testa di serie, Bolelli/Vavassori al via in doppio
Ecco il tabellone dell'ATP 250 di Adelaide 2026, torneo che dal 2020 accoglie sia il circuito maschile che quello femminile.
Doha: Popyrin e Royer, sorprese a segno. Sinner e Alcaraz attendono avversari inattesi nel torneo ATP 500.
Alexei Popyrin e Valentin Royer hanno eliminato due favoriti all’ATP 500 di Doha, complicando il percorso di Sinner e Alcaraz.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Casper Ruud ammette: Sinner e Alcaraz colpiscono la palla più forte dei Big Three; Sinner, quando gioca contro Machac? Il debutto a Doha: data, orario e dove vederla.
Atp Doha 2026: tabellone, calendario, date, orari, tvJannik Sinner subito contro Machac, Alcaraz fa il suo esordio contro il francese Rinderknech. Assente Djokovic. Tra i favoriti ci sono anche Bublik, Medvedev e Rublev ... today.it
Torneo di DohaIl calvario di Daniil Medvedev continua. Il russo è ripiombato nel baratro a Doha, dopo un paio di prestazioni che sembravano averlo riportato ai suoi ... L’urlo a fine match ha il sapore della ... sport.virgilio.it
Poco meno di 3.000 punti di vantaggio sul secondo in classifica, ma Carlitos sente il rumore dei nemici L'articolo completo: https://www.supertennis.tv/News/Atp/atp-doha-alcaraz-media-day-vigilia-esordio - facebook.com facebook
ATP Doha, Alcaraz e Sinner ricoperti d'oro: la loro partecipazione è pagata 1.2 milioni a testa x.com