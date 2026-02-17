Docenti liguri sotto stress | l’indagine ANIEF evidenzia criticità organizzative e scarso supporto istituzionale I dati trasmessi al Comitato Unico di Garanzia

L’indagine di ANIEF Liguria rivela che i docenti della regione affrontano molte difficoltà a causa di problemi organizzativi e mancanza di supporto da parte delle istituzioni. La ricerca, condotta tra gli insegnanti, ha messo in luce carenze nella gestione scolastica e una sensibile carenza di risposte da parte degli uffici regionali. I dati raccolti sono stati inviati ufficialmente al Comitato Unico di Garanzia dell’Ufficio Scolastico Regionale.