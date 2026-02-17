Docenti liguri sotto stress | l’indagine ANIEF evidenzia criticità organizzative e scarso supporto istituzionale I dati trasmessi al Comitato Unico di Garanzia
L’indagine di ANIEF Liguria rivela che i docenti della regione affrontano molte difficoltà a causa di problemi organizzativi e mancanza di supporto da parte delle istituzioni. La ricerca, condotta tra gli insegnanti, ha messo in luce carenze nella gestione scolastica e una sensibile carenza di risposte da parte degli uffici regionali. I dati raccolti sono stati inviati ufficialmente al Comitato Unico di Garanzia dell’Ufficio Scolastico Regionale.
ANIEF Liguria ha reso noti gli esiti dell'indagine esplorativa sul benessere lavorativo del personale docente della regione e ha trasmesso formalmente i dati al Comitato Unico di Garanzia competente presso l'Ufficio Scolastico Regionale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Un’indagine regionale monitora il burnout e l’autoefficacia percepita dai docenti liguri fino al 31 gennaio. L’iniziativa coinvolge ANIEF Liguria e OSD APS
Un’indagine regionale, condotta da ANIEF Liguria e OSD APS, monitora il livello di burnout e l’autoefficacia percepita dai docenti liguri.
