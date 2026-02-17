Docente aggredito a Foggia le istituzioni denunciano una regressione civile che trasforma le scuole in teatro di violenze per frustrazioni personali

L'aggressione subita da un docente a Foggia rappresenta il sintomo di una regressione civile che sta trasformando le scuole in teatro di violenze personali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Docente aggredito a Foggia, Sasso (FN) invoca la legge che inasprisce le pene per chi usa violenza contro il personale scolastico. Il genitore ha colpito l’insegnante dopo un rimprovero alla figliaRossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale, ha denunciato l’aggressione a un insegnante di Foggia, avvenuta dopo un rimprovero a una studentessa.

La Carta docente si trasforma, diventerà “Carta dei servizi” e le scuole forniranno PC, tablet, libri e corsi di formazioneLa Carta docente cambia volto: dal prossimo anno scolastico si trasformerà in “Carta dei servizi”.

Argomenti discussi: Docente rimprovera alunna, il padre irrompe in aula e lo prende a schiaffi. Il dirigente: Azione fulminea - FoggiaToday; Foggia, aggressione a scuola: genitore entra in aula e schiaffeggia il prof di inglese davanti agli alunni; PIENA E INCONDIZIONATA SOLIDARIETÀ AL DOCENTE AGGREDITO A FOGGIA; Foggia, docente rimprovera un'alunna: preso a schiaffi in classe dal padre.

Foggia, docente aggredito all’istituto Einaudi: Le scuole diventano ring per frustrazioni personaliDocente schiaffeggiato dal padre di un’alunna all’istituto Einaudi di Foggia dopo un rimprovero disciplinare. Il Comune: Regressione civile, scuole trasformate in ring. Pene fino a 5 anni per chi ag ... trmtv.it

FOGGIA VALDITARA Docente schiaffeggiato a Foggia, Valditara chiama il professore: Lo Stato è al vostro fiancoUna telefonata di solidarietà e sostegno istituzionale è arrivata direttamente dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, al docente dell’Istituto Einaudi di Foggia aggredito nei ... statoquotidiano.it

