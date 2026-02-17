Diventare cinesi sui social

Negli ultimi mesi, durante il Capodanno lunare 2026, sui social occidentali è emerso un fenomeno chiamato “becoming Chinese”. Le persone condividono video e foto in cui si truccano, si vestono e si comportano come se fossero cinesi, spesso usando costumi tradizionali e parlando in mandarino. Alcuni cercano di imitare le abitudini quotidiane di chi vive in Cina, come mangiare con le bacchette o praticare calistenia in stile asiatico. Questo trend riguarda soprattutto giovani che vogliono esplorare una cultura diversa dalla propria.

Negli ultimi mesi, in coincidenza con il Capodanno lunare 2026, sui social occidentali ha preso forma un trend curioso, ribattezzato " becoming Chinese ". Non si tratta di conversioni culturali o identitarie, ma della messa in scena quotidiana di abitudini associate alla vita cinese, raccontate in prima persona da creator non cinesi, soprattutto su TikTok. A descriverlo è il South China Morning Post, che parla di utenti occidentali intenti a «diventare cinesi per un giorno» attraverso gesti minimi: bere acqua calda invece che fredda, praticare qigong al mattino, mangiare piatti semplici, indossare pantofole in casa.