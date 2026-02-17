Divampa incendio nel centro di Napoli | a fuoco il teatro Sannazzaro
Un incendio ha colpito il teatro Sannazzaro nel cuore di Napoli, provocato da un cortocircuito elettrico. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente in serata, causando danni alla struttura e portando alla chiusura immediata del luogo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area.
Napoli, 17 febbraio 2026 - Un grosso incendio è divampato nel centro di Napoli, in via Chaia: le fiamme hanno coinvolto il teatro Sannazzaro. I vigili del fuoco sono sul posto e alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo e condotte in ospedale ma nessuno è in pericolo di vita. Al momento sembra sia andata distrutta la cupola del teatro e danni si sarebbero verificati anche ai palazzi adiacenti. Sul posto è arrivata Lara Sansone, proprietaria e direttrice artistica del teatro. La nipote dell'attrice Luisa Conte è scoppiata in lacrime dopo che le hanno riferito lo stato del teatro. La cupola del teatro, in seguito al crollo, ha colpito la platea.
Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme il teatro Sannazzaro
Un incendio scoppiato in via Chaia a Napoli ha coinvolto il teatro Sannazzaro questa sera.
Incendio a Napoli nel teatro Sannazzaro in via Chiaia, cupola in fiamme: aria irrespirabile, 4 intossicati
Un incendio scoppiato nel teatro Sannazzaro di via Chiaia a Napoli ha causato la distruzione della cupola e ha reso l'aria irrespirabile.
