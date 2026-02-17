Un incendio ha colpito il teatro Sannazzaro nel cuore di Napoli, provocato da un cortocircuito elettrico. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente in serata, causando danni alla struttura e portando alla chiusura immediata del luogo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Napoli, 17 febbraio 2026 - Un grosso incendio è divampato nel centro di Napoli, in via Chaia: le fiamme hanno coinvolto il teatro Sannazzaro. I vigili del fuoco sono sul posto e alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo e condotte in ospedale ma nessuno è in pericolo di vita. Al momento sembra sia andata distrutta la cupola del teatro e danni si sarebbero verificati anche ai palazzi adiacenti. Sul posto è arrivata Lara Sansone, proprietaria e direttrice artistica del teatro. La nipote dell'attrice Luisa Conte è scoppiata in lacrime dopo che le hanno riferito lo stato del teatro. La cupola del teatro, in seguito al crollo, ha colpito la platea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Divampa incendio nel centro di Napoli: a fuoco il teatro Sannazzaro

Un incendio scoppiato in via Chaia a Napoli ha coinvolto il teatro Sannazzaro questa sera.

Un incendio scoppiato nel teatro Sannazzaro di via Chiaia a Napoli ha causato la distruzione della cupola e ha reso l’aria irrespirabile.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.