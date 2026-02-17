Disturbi dell’apprendimento | Un passo avanti nell’inclusione

Il Ministero dell’Istruzione ha segnalato un aumento dei casi di disturbi dell’apprendimento, come dislessia e disgrafia, che sono cresciuti dal 0,9% nel 20102011 al 6% nel 20222023. Questo aumento riguarda studenti di tutte le età e richiede interventi più efficaci nelle scuole. Gli esperti sottolineano che riconoscere e affrontare queste difficoltà diventa sempre più urgente, considerando anche che molte diagnosi arrivano dopo anni di insuccessi scolastici. In alcune regioni italiane, le classi con studenti che presentano questi disturbi sono già più numerose rispetto al passato

Dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. Termini astrusi fino a diversi anni fa, oggi identificano le problematiche dell’apprendimento scolastico, peraltro in crescita (secondo il Ministero sono passate dallo 0,9 per cento nell’anno scolastico 20102011 a circa il 6 per cento nell’anno 20222023), che pongono la necessità di interventi appropriati. Si sono mosse su questa linea le scuole Sacro Cuore, di cui è rettore il professor Domenico Fabio Tallarico, che stanno per avviare una sperimentazione, unica in provincia, dedicata all’individuazione precoce dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Disturbi dell’apprendimento: "Un passo avanti nell’inclusione" Disturbi dell’apprendimento, aperti i bandi per i contributi Sono aperti i termini per presentare le domande relative al bando 2026, che prevede contributi per l’acquisto, noleggio o leasing di ausili e strumenti tecnologici destinati a persone con disabilità o disturbi dell’apprendimento. L'azienda brianzola che aiuta i genitori a pagare l'asilo e sostiene quelli con figli con disturbi dell'apprendimento Un'importante novità per i lavoratori del Gruppo Roche in Italia: l'azienda brianzola, nota anche per il supporto alle famiglie con figli con disturbi dell'apprendimento e per l'aiuto nel pagamento dell'asilo, ha raggiunto un risultato storico grazie alla collaborazione con Rsu e sindacati. ADHD, DSA: La diagnosi non è un’etichetta! È uno strumento, non definisce chi sei Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Disturbi dell’apprendimento: Un passo avanti nell’inclusione; Disturbi dell'apprendimento nelle scuole primarie: prosegue progetto a tutela dei più fragili; Disturbi dell’apprendimento: la scuola accelera sulla prevenzione; DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO E NUOVE FRONTIERE – CONVEGNO DSA E DISGRAFIA. Disturbi dell’apprendimento: Un passo avanti nell’inclusioneAlle scuole del Sacro Cuore la sperimentazione ’Dino’ dedicata all’individuazione precoce ... msn.com Bisogni educativi speciali e disturbi dell’apprendimento: due serate a CherascoL’ Assessorato all’Istruzione del Comune di Cherasco promuove, in collaborazione con le dottoresse Giorgia Gallo, terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (Tnpee), Alessia Di Betta, p ... targatocn.it Sapevi che, nonostante l’efficacia dimostrata della tecnologia nel supporto ai disturbi specifici dell’apprendimento, molti percorsi di formazione non includono ancora l'uso degli strumenti compensativi Insieme a , ho analizzato lo stato attu - facebook.com facebook