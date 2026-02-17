Dissesto idrogeologico la Regione stanzia nuovi fondi per Alberobello e Giovinazzo

La Regione ha deciso di investire nuovi fondi per intervenire sul dissesto idrogeologico ad Alberobello e Giovinazzo, dopo che i lavori avviati si sono trovati di fronte a problemi imprevisti e difficoltà tecniche che hanno rallentato il progresso. Le attività di sistemazione del territorio sono già in atto, ma alcune zone hanno subito ritardi a causa di ostacoli incontrati durante i lavori.

La Giunta regionale ha approvato, oggi pomeriggio, un provvedimento che assegna ulteriori risorse a due importanti interventi già in corso nei Comuni della provincia di Bari Gli interventi, grazie ai nuovi finanziamenti, potranno proseguire senza rallentamenti. La delibera regionale è stata elaborata di concerto dall'assessore al Bilancio e Personale, Sebastiano Leo, e alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese.