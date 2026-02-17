Il questore di Cremona ha disposto venti provvedimenti di Daspo dopo gli incidenti scoppiati durante la partita tra Cremonese e Napoli il 28 dicembre. I tifosi coinvolti sono stati allontanati dagli stadi per aver provocato risse e lanciato oggetti contro i residenti vicini allo stadio. Tra loro, quattro sono tifosi di casa, alcuni con precedenti per violenze sportive. La polizia ha identificato i responsabili grazie alle immagini delle telecamere e alle testimonianze dei presenti. Molti di loro rischiano di restare lontani dagli impianti per oltre cinque anni.

Venti Daspo, oltre 50 anni lontani dagli stadi, per i tifosi responsabili dei disordini avvenuti il 28 dicembre, in occasione di Cremonese-Napoli. Sono alcuni dei provvedimenti adottati dalla questura di Cremona, a cui si aggiungono 4 anni di Daspo per il 19enne interista che l’1 febbraio ha lanciato il petardo che ha stordito il portiere grigiorosso Audero. Per quanto riguarda il match di fine dicembre, un gruppo di supporter partenopei, una ventina, è arrivato in città a bordo di un minivan e due auto noleggiati. Durante gli spostamenti in zona stadio, alcuni di questi tifosi, scesi dai veicoli, hanno aggredito dapprima un sostenitore grigiorosso, sottraendogli una sciarpa e un cappellino con i colori ufficiali della Cremonese, e poco dopo, in un’area di parcheggio adiacente allo Zini, altri due tifosi cremonesi, uno dei quali, anziano, a seguito dell’evidente stato d’ansia, faceva desistere gli aggressori dalla sottrazione della sciarpa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Disordini al match contro il Napoli. Venti Daspo, quattro ai tifosi di casa

Venti tifosi sono stati colpiti da Daspo e le autorità stanno indagando sugli scontri avvenuti allo Zini tra Cremonese e Napoli, segnando un aumento di violenza nel settore.

