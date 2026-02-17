Disagi al Liceo Alberti avviati i lavori per un ritorno alla normale fruizione

Il liceo Alberti di Napoli ha vissuto di nuovo momenti di disagio a causa di problemi strutturali, che hanno reso necessario intervenire con lavori di riparazione. Questa mattina, un team dell’ufficio tecnico della Città Metropolitana ha effettuato un sopralluogo insieme alla dirigente dell’istituto per valutare i danni e pianificare gli interventi. Durante l’ispezione, sono stati esaminati i punti più critici dell’edificio, tra cui alcune pareti danneggiate e crepe visibili nelle aule.

Si è tenuto questa mattina presso il liceo Alberti di Napoli un sopralluogo congiunto dell'ufficio tecnico della Città Metropolitana di Napoli con la dirigenza dell'istituto scolastico. Presenti anche alcuni rappresentanti della V municipalità Vomero-Arenella. A valle del sopralluogo è stato firmato un verbale congiunto dal quale emerge che i lavori ai fini antincendio di questa fase emergenziale termineranno alla fine della prossima settimana quando sarà presentata la Scia antincendio che consentirà di utilizzare l'intero edificio con alcune limitazione che riguardano il terzo piano e i locali seminterrati.🔗 Leggi su Napolitoday.it Disagi al Liceo Alberti per cantiere Pnrr, Città Metropolitana convoca riunione di coordinamento Lavori al liceo Alberti, la Citta metropolitana: “Verifiche in corso” Il liceo Alberti di Napoli è al centro di verifiche dopo che la Città Metropolitana ha annunciato di aver avviato approfondimenti sulla sicurezza dell’edificio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Chiusura Liceo Alberti, genitori in piazza; Vomero, al Liceo Alberti arrivano i vigili del fuoco dopo il distacco della scala di sicurezza; Napoli, studenti senza aule al Liceo Alberti. Buonajuto: Quanto accaduto non deve più ripetersi; Vomero: Contrordine al liceo Alberti, la Dad non s’adda fare. Chiusura Liceo Alberti, genitori in piazzaNAPOLI. La situazione al Liceo Alberti di via Pigna, nel cuore di Napoli, è ormai al punto di rottura dopo quasi tre settimane di paralisi didattica che stanno compromettendo seriamente l'anno scolast ... ilroma.net Napoli, studenti senza aule al Liceo Alberti. Buonajuto: Quanto accaduto non deve più ripetersi. Priorità assoluta al diritto allo studio e alla sicurezza delle scuoleNapoli, 10 Febbraio - In merito alle gravi criticità emerse presso il Liceo scientifico Alberti di Napoli, dove a seguito di lavori finanziati con fondi PNRR ... sciscianonotizie.it Al liceo Alberti facebook