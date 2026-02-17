Diretta LIVE UAE Tour 2026 | cronometro a Hudayriyat Island Tiberi contro Del Toro

Domenico Tiberi e Antonio Del Toro si sfidano nella cronometro di Hudayriyat Island, parte della seconda tappa del UAE Tour 2026, perché questa prova di 12,2 km potrebbe cambiare le posizioni in classifica. La gara si svolge sulle strade di un’isola di Dubai, dove i ciclisti devono affrontare un percorso pianeggiante e veloce. La sfida tra i due favoriti si fa sempre più intensa, mentre i tifosi seguono la corsa in diretta.

La seconda tappa della UAE Tour 2026 propone una cronometro individuale di 12,2 km sulle strade di Hudayriyat Island, una prova decisiva per definire la classifica dopo la frazione precedente. Il tracciato richiede intensità, controllo dell'ossigenazione e precisione di guida, con un percorso corto ma esigente che mette in evidenza le doti degli specialisti contro il tempo. Diversamente dal consueto schema, l'ordine di partenza non rispecchia la classifica generale iniziale. Il primo corridore a partire sarà Rémi Cavagna, atleta francese della Groupama-FDJ United, alle 12:50 locali (09:50 ora italiana).