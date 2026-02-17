Diretta gol Champions League LIVE | Galatasaray Juve 2-2

Il match tra Galatasaray e Juventus si conclude con un pareggio 2-2, un risultato che nasce da una partita combattuta e ricca di emozioni. La causa di questa parità è stata una rimonta dei turchi nel secondo tempo, dopo che i bianconeri avevano inizialmente preso il comando. Durante la partita, i tifosi sugli spalti hanno assistito a un ritmo intenso e a due gol decisivi nei minuti finali. Calcionews24 segue in tempo reale tutti i gol e le azioni più importanti dei playoff di Champions League.

🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Champions League LIVE: Galatasaray Juve 2-2 Diretta gol Champions League LIVE: Galatasaray Juve 1-1Il risultato tra Galatasaray e Juve si è deciso sul campo, con il punteggio di 1-1, a causa di un gol segnato negli ultimi minuti. Diretta gol Champions League LIVE: Galatasaray Juve 1-2Il gol di Federico Chiesa ha deciso il match tra Galatasaray e Juventus, conclusosi con il punteggio di 2-1. In Diretta- Galatasaray vs Juventus | Champions League 2025/26 | eFootball PES21 Game Simulation