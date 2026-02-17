Antonino Zichichi spiega che la scienza spiega come funziona l’universo, mentre la fede dà senso al motivo stesso della vita. Per lui, le leggi della fisica e la presenza di Dio sono due aspetti complementari, non opposti. Zichichi sottolinea spesso come la ricerca scientifica e la spiritualità possano coesistere, portando avanti un dialogo tra razionalità e trascendenza.

Nella visione di Antonino Zichichi la scienza studia come funziona il mondo ma è la fede in Dio che risponde al perché dell’esistenza. Le leggi della natura hanno un preciso ordine matematico: la realtà è razionale, ordinata, intelligibile ma non casuale in quanto rimanda a un Logos, cioè a un principio razionale creatore. Proprio in tale asserzione si ricollega la concezione di fede e cristianesimo: l’idea di Logos presente nel Vangelo di Giovanni – ”In principio era il Verbo” – sarebbe coerente con l’esistenza di leggi matematiche universali. La razionalità matematica che governa l’universo rimanda a un Archè (???? ): la scienza prova a descrivere il ”come” ma è la fede che illumina sui ”perché”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dio e le leggi dell’universo: razionalità scientifica e trascendenza nel pensiero di Antonino Zichichi

Antonino Zichichi, uno dei più noti fisici italiani, è morto a 96 anni.

