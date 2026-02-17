Dio e le leggi dell’universo | razionalità scientifica e trascendenza nel pensiero di Antonino Zichichi

Antonino Zichichi spiega che la scienza spiega come funziona l’universo, mentre la fede dà senso al motivo stesso della vita. Per lui, le leggi della fisica e la presenza di Dio sono due aspetti complementari, non opposti. Zichichi sottolinea spesso come la ricerca scientifica e la spiritualità possano coesistere, portando avanti un dialogo tra razionalità e trascendenza.

Nella visione di Antonino Zichichi la scienza studia come funziona il mondo ma è la fede in Dio che risponde al perché dell’esistenza. Le leggi della natura hanno un preciso ordine matematico: la realtà è razionale, ordinata, intelligibile ma non casuale in quanto rimanda a un Logos, cioè a un principio razionale creatore. Proprio in tale asserzione si ricollega la concezione di fede e cristianesimo: l’idea di Logos presente nel Vangelo di Giovanni – ”In principio era il Verbo” – sarebbe coerente con l’esistenza di leggi matematiche universali. La razionalità matematica che governa l’universo rimanda a un Archè (???? ): la scienza prova a descrivere il ”come” ma è la fede che illumina sui ”perché”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

