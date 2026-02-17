Dio e le leggi dell’universo | razionalità scientifica e trascendenza nel pensiero di Antonino Zichichi
Antonino Zichichi spiega che la scienza spiega come funziona l’universo, mentre la fede dà senso al motivo stesso della vita. Per lui, le leggi della fisica e la presenza di Dio sono due aspetti complementari, non opposti. Zichichi sottolinea spesso come la ricerca scientifica e la spiritualità possano coesistere, portando avanti un dialogo tra razionalità e trascendenza.
Nella visione di Antonino Zichichi la scienza studia come funziona il mondo ma è la fede in Dio che risponde al perché dell’esistenza. Le leggi della natura hanno un preciso ordine matematico: la realtà è razionale, ordinata, intelligibile ma non casuale in quanto rimanda a un Logos, cioè a un principio razionale creatore. Proprio in tale asserzione si ricollega la concezione di fede e cristianesimo: l’idea di Logos presente nel Vangelo di Giovanni – ”In principio era il Verbo” – sarebbe coerente con l’esistenza di leggi matematiche universali. La razionalità matematica che governa l’universo rimanda a un Archè (???? ): la scienza prova a descrivere il ”come” ma è la fede che illumina sui ”perché”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Antonino Zichichi, la scienza come via a Dio: “Le leggi dell’universo sono impronte del Creatore”
Antonino Zichichi, uno dei più noti fisici italiani, è morto a 96 anni.
È morto Antonino Zichichi, il fisico che combatté le superstizioni, ma divise la comunità scientifica
È morto oggi Antonino Zichichi, uno dei volti più noti della fisica italiana.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Addio ad Antonino Zichichi, lo scienziato che riconosceva Dio nell’armonia dell’universo; Antonino Zichichi e Dio: Fede e scienza non sono in contrasto; Si uccide anche con le parole o non rispettando la dignità delle persone; Dioverso: Una paro-dio senza esclusione di porci!.
Dio e le leggi dell’universo: razionalità scientifica e trascendenza nel pensiero di Antonino ZichichiNella visione di Antonino Zichichi la scienza studia come funziona il mondo ma è ... msn.com
Antonino Zichichi, la scienza come via a Dio: Le leggi dell’universo sono impronte del CreatorePer Antonino Zichichi non è mai esistito un conflitto tra scienza e fede. Il fisico e divulgatore scientifico, scomparso oggi a 96 anni, ha sostenuto per ... thesocialpost.it
I funerali di Antonino Zichichi a Santa Maria degli Angeli: scienza e fede unite dal pendolo di Galileo L'ultimo saluto nella chiesa tanto cara allo scienziato siciliano. Commosso il ricordo dei tre figli e dei nipoti Leggi l’articolo completo al link nel primo comment facebook
#DanielaFumarola : «Antonino Zichichi ha portato la fisica nelle case degli italiani con equilibrio e umanità. x.com