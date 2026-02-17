A causa dei problemi legati al dimensionamento e ai lavori nell’istituto Alighieri, i genitori dei studenti scendono in piazza per protestare. Sono preoccupati per le lunghe attese e le aule sovraffollate, che complicano la vita quotidiana dei figli. La manifestazione si svolge davanti alla scuola, con genitori che chiedono risposte chiare e soluzioni rapide.

I genitori degli studenti esprimono una posizione ferma riguardo alle complesse vicende del dimensionamento e della scuola media Alighieri. Pieno sostegno al ricorso al Tar annunciato dal Comune "nella speranza che venga riconosciuta la specificità di Città di Castello e ripristinato un principio di equilibrio nelle scelte amministrative". Sulla questione del cantiere invece "le semplici promesse non sono più sufficienti: servono atti formali sottoscritti, coperture finanziarie certe e un cronoprogramma pubblico che sia verificabile punto per punto. Dopo oltre due anni di stallo del cantiere causati dall’inadempienza dell’impresa incaricata da Invitalia, le famiglie non sono più disposte ad accettare annunci privi di riscontri amministrativi concreti e tangibili". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dimensionamento e lavori, caos scuola. I genitori salgono sulle barricate

Questa mattina, davanti alla ex Dante, genitori, insegnanti e dirigenti si sono ritrovati per ribadire che la scuola non si divide.

La recente Legge di Bilancio ha suscitato critiche da parte delle opposizioni, che evidenziano una riduzione dei fondi destinati a sanità, scuola e abitazioni, mentre sono stati incrementati quelli per la difesa, in linea con richieste esterne.

