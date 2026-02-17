DiMartedì le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 17 febbraio 2026 su La7
Giovanni Floris conduce questa sera su La7 una nuova puntata di DiMartedì, dopo che il dibattito politico si è acceso in mattinata con le ultime dichiarazioni dei leader. La puntata segue le tensioni tra i partiti e si concentra sulle nuove proposte di riforma, con ospiti che rappresentano diverse fazioni politiche.
DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 17 febbraio 2026, su La7. DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 17 febbraio 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 17 febbraio 2026, di DiMartedì. 🔗 Leggi su Tpi.it
DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 3 febbraio 2026 su La7Questa sera torna su La7 DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris.
DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 10 febbraio 2026 su La7Questa sera, su La7, torna DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: diMartedì, condotto da Giovanni Floris; Pagelle ascolti tv martedì 10 febbraio: Coppa Italia (14.6%) batte Colpa dei Sensi (15.4%). La ruota della fortuna sbaraglia Affari Tuoi; Ascolti tv 10 febbraio: chi ha vinto tra Il marciatore, Colpa dei sensi e la Coppa Italia, Scotti batte De Martino; diMartedì: il clima nel Paese tra manifestazioni, scontri e sabotaggi al centro del talk.
diMartedì, Elly Schlein e Rocco Casalino tra gli ospitidiMartedì: Giovanni Floris torna con Elly Schlein e Rocco Casalino tra gli ospiti. Focus su referendum e le scelte di Giorgia Meloni per Gaza ... davidemaggio.it
diMartedì: il clima nel Paese tra manifestazioni, scontri e sabotaggi al centro del talkdiMartedì: Giovanni Floris torna con la stretta attualità tra scontri, manifestazioni e sabotaggi. Focus sull'economia. Ecco le anticipazioni ... davidemaggio.it
diMartedì, Elly Schlein e Gabriele Muccino tra gli ospiti Spazio agli scontri di Torino e alla politica estera, con particolare attenzione alla situazione negli Stati Uniti. Ecco le anticipazioni del 3 febbraio 2026 facebook