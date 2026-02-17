DIA operazione a Roma | nuovi aggiornamenti

La Direzione Investigativa Antimafia ha condotto un'operazione a Roma, portando all'emissione di sette misure cautelari per traffico di droga. Durante l’indagine, sono stati coinvolti anche tre agenti di polizia, sospettati di aver aiutato i trafficanti. Gli investigatori hanno scoperto un giro di spaccio che si estendeva in diverse zone della città, con consegne quotidiane di sostanze stupefacenti.

Roma, operazione della DIA: sette misure cautelari per traffico di stupefacenti. Coinvolti tre poliziotti. Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma, la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) ha eseguito questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone gravemente indiziate di far parte di un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Tra gli indagati figurano anche tre appartenenti alla Polizia di Stato, accusati di aver agevolato il gruppo criminale attraverso condotte particolarmente gravi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - DIA, operazione a Roma: nuovi aggiornamenti Operazione DIA a Roma: sette misure cautelari La DIA di Roma ha arrestato sette persone coinvolte in un traffico di droga, perché avevano collegamenti con un sistema di corruzione tra poliziotti e trafficanti. Ex Ilva, lavoratori in presidio. Salis: “Roma dia risposte”, Bucci: “Venerdì incontro con Urso” | Traffico e aggiornamenti | Video | Fotogallery Courage at the Dawn of World War I Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'ombra della mafia dietro affari e società di un imprenditore, scatta il sequestro da 1,5 milioni; Traffico di droga a Roma, maxi-blitz Dda: 3 poliziotti tra i 7 arrestati; Poliziotti arrestati per traffico di droga: il sistema dei sequestri parziali; Il Monaldi ci dia subito l'intera documentazione. Traffico di droga a Roma, maxi-blitz Dda: 3 poliziotti tra i 7 arrestatiPoliziotti arrestati per traffico di droga: è questo l’elemento più clamoroso dell’operazione antimafia scattata all’alba ... msn.com Tra Roma e Toscana Dia sequestra beni per 4 milioni a imprenditoreROMA (ITALPRESS) – La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni, emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione su proposta della Procura della ... iltempo.it Dalla #Spagna a #Roma: arrivano i nuovi #tram rossi della CAF. Presto correranno sui binari delle vecchie e nuove linee . x.com Nuovi acquisti subito protagonisti: Malen e Allisson sono i migliori di Roma e Napoli. Vi aspettavate questo impatto L’attaccante giallorosso ha confermato il suo splendido inizio italiano, arrivando a quota 5 gol in 5 presenze in Serie A. All’olandese ha risp facebook