Desio in maschera

Sabato 21 febbraio a Desio, il carnevale travolge la città con musica e animazione per tutta la famiglia. La giornata si svolgerà nel centro cittadino, dove bambini e adulti potranno vestirsi con maschere colorate e partecipare a sfilate e giochi. La piazza principale si trasformerà in un palcoscenico di allegria, attirando numerosi spettatori e partecipanti.

Sarà un pomeriggio all'insegna del divertimento, con tanta musica, animazione, quello di sabato 21 febbraio a Desio. La città festeggia infatti il Carnevale con "Desio in maschera", l'evento dedicato a grandi e piccini che accenderà di mille colori piazza Conciliazione. Si parte alle 15 con un dj-set interamente dedicato alle sigle dei cartoni animati per far ballare e cantare tutti. Alle 16 gli animatori degli oratori guideranno invece i presenti con coreografie e giochi nella Baby dance.