Derby sanzioni severe per Comolli e Chiellini | il Giudice Sportivo punisce comportamenti intimidatori verso l’arbitro

Pugno di Ferro del Giudice Sportivo: Squalifiche Pesanti per Comolli e Chiellini dopo il Derby. Gerardo Mastrandrea, il Giudice Sportivo della Serie A, ha inflitto sanzioni severe a Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus, e a Giorgio Chiellini, director of football strategy del club bianconero, a seguito degli eventi verificatisi al termine del derby d’Italia di sabato scorso. Comolli è stato squalificato fino al 31 marzo e multato di 15.000 euro, mentre Chiellini non potrà svolgere le sue funzioni fino al 27 febbraio, in seguito a comportamenti ritenuti aggressivi e intimidatori nei confronti dell’arbitro Federico La Penna.🔗 Leggi su Ameve.eu

