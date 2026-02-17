Il deputato Mojtaba Zarei ha strappato una foto di Sergio Mattarella, Merz e Macron in risposta a un episodio avvenuto nel Parlamento iraniano. La scena si è svolta davanti alla Camera dei Deputati, mentre Zarei manifestava il suo disappunto con un gesto eclatante. La Farnesina ha prontamente protestato con l'Iran, definendo l’azione “incresciosa” e chiedendo spiegazioni ufficiali.

Tensione tra Roma e Teheran d opo un brutto episodio accaduto nel Parlamento iraniano. Il deputato Mojtaba Zarei ha strappato un foglio sul quale erano state stampate le foto di vari leader europei, tra cui il presidente italiano Sergio Mattarella. “Khamenei è una grande benedizione, e i suoi nemici sono maledetti!”, ha detto il deputato intervenendo in Parlamento. Nel video che riprende il suo gesto, trasmesso da Memri tv, si vede che sul foglio strappato compaiono tra gli altri le immagini del cancelliere tedesco Friedrich Merz, del presidente francese Emmanuel Macron, della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e del re di Spagna Filippo VI. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Deputato straccia la foto di Mattarella, Merz e Macron, la Farnesina protesta con l’Iran: “Increscioso”

Iran, deputato straccia foto dei leader europei: c’è anche Mattarella. Tajani convoca l’ambasciatoreIl deputato iraniano Mojtaba Zarei ha preso un foglio con le immagini di diversi leader europei e l’ha strappato in pubblico, tra cui anche quella del presidente italiano Sergio Mattarella.

Iran, deputato strappa in aula la foto di MattarellaUn deputato iraniano ha rovesciato una foto di Sergio Mattarella durante una seduta parlamentare, causando scompiglio tra i presenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.