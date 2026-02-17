Della Valle ha dichiarato che la Germani Brescia può raggiungere gli obiettivi condivisi, a patto che si concentri fin da subito sulla prima partita. La squadra si prepara alle Final Eight del 2026, e il presidente ha sottolineato l’importanza di lavorare uniti fin dall’inizio. I tifosi attendono con entusiasmo il debutto stagionale, sperando in una squadra più matura e compatta.

Con l’attenzione focalizzata sulle Final Eight 2026, la Germani Brescia si presenta ai tifosi con una dichiarazione che mette al centro maturità, coesione e contributo di squadra. Il messaggio è chiaro: l’obiettivo è affrontare la manifestazione con fiducia nelle proprie certezze e nel cammino già percorso, trasformando ogni partita in un nuovo passo verso un traguardo prestigioso. La leadership del capitano viene richiamata come elemento chiave per affrontare una sfida complessa. In questa cornice, la squadra si presenta pronta a condividere responsabilità e a esprimere le proprie qualità collettive fin dall’esordio del percorso, confidando nel valore del gruppo e nel sostegno del pubblico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Della Valle: "Insieme possiamo farcela, partendo prima partita

