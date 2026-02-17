Adam Copeland, famoso come Edge, torna a far parlare di sé dopo aver firmato con l’AEW. La sua presenza sul ring sta già creando entusiasmo tra i tifosi, che aspettano di vederlo in azione dopo anni di assenza. La sua scelta di unirsi alla nuova federazione ha sorpreso molti appassionati, che si chiedono quali nuovi match potrebbe affrontare.

Nel panorama wrestling degli ultimi mesi, l’eventualità di un ritorno di Adam Copeland, meglio noto come Edge, è stata al centro del discorso tra fan e addetti ai lavori. Le indiscrezioni indicano una possibile presenza del performer nelle prossime settimane in AEW, con l’attenzione puntata su eventi di grande rilievo e su una possibile sincronizzazione con appuntamenti di rilievo mediatico e sportivo. La figura di Copeland resta al centro delle discussioni nel contesto AEW, dove si intende sfruttare la sua presenza in occasione di eventi chiave. L’assenza, protrattasi per mesi, è stata annotata dal pubblico e dalla stampa specializzata, mentre le voci interne suggeriscono una disposizione a tornare in azione nelle settimane a venire, in linea con gli impegni contrattuali della federazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Del ritorno di Adam Copeland in AEW

Adam Copeland tornerà in TV dopo quasi due anni di assenza.

Durante lo Zero Hour di AEW Worlds End, Adam Cole è tornato in video dopo un lungo periodo di assenza, portando con sé un messaggio di speranza per i fan.

A tribute from #AdamCopeland! #aewallout

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.