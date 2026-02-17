Alex Del Piero ha commentato le scuse di Bastoni dopo che il difensore dell’Inter si è scusato pubblicamente per un episodio in partita. La sua reazione si deve alla volontà di riconoscere l’errore e di mantenere un comportamento corretto sul campo. Bastoni ha deciso di scusarsi di fronte ai giornalisti, dimostrando rispetto per il gioco e per i colleghi.

Inter News 24 Del Piero ha commentato le scuse di Alessandro Bastoni in conferenza stampa complimentandosi con il difensore dell’Inter. Dall’atmosfera elettrica di Istanbul, dove la Juventus sta sfidando il Galatasaray, Alessandro Del Piero ha voluto commentare il mea culpa di Alessandro Bastoni. La leggenda bianconera ha analizzato con la consueta classe le scuse del difensore nerazzurro, protagonista della discussa simulazione che ha condizionato il Derby d’Italia, lasciando l’Inter di Cristian Chivu al comando con 61 punti. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Le parole di Bastoni? Fa solo che piacere che poi a mente fredda uno dica che ha sbagliato. 🔗 Leggi su Internews24.com

Del Piero e le scuse di Bastoni: «Apprezzo il gesto, ma l'etica viene prima di…»

Bastoni e l’etica nel calcio: simulazione contestata, scuse attese e il dibattito su fair play e pressione agonistica.Alessandro Bastoni ha sollevato polemiche nel calcio italiano dopo aver simulato un fallo durante la partita tra Inter e Juventus, un gesto che ha determinato l'espulsione di Pierre Kalulu.

