Definito il quartetto della staffetta femminile di biathlon Esclusa Rebecca Passler

Il quartetto della staffetta femminile di biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026 è stato ufficializzato, e Rebecca Passler non figura tra le scelte. La squadra italiana è composta da quattro atlete, tutte pronte a gareggiare, con la presenza di Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo e Nicole Gontier. La decisione di escludere Passler si basa sulle recenti prestazioni nelle ultime competizioni di qualificazione. La staffetta si svolgerà mercoledì 18 febbraio alle 14, al centro sportivo di Cortina.

Nessuna sorpresa nel quartetto azzurro che prenderà parte alla staffetta femminile di biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma mercoledì 18 febbraio alle ore 14.45. La FISI ha ufficializzato l'elenco delle atlete impegnate domani ad Anterselva nella 4×6 km, confermando di fatto l' assenza di Rebecca Passler. La giovane altoatesina, rientrata in gruppo soltanto ieri svolgendo i primi allenamenti in loco dopo l'annullamento della sospensione per la vicenda legata alla positività al letrozolo, è stata esclusa dalla staffetta e quindi chiuderà questa rassegna a cinque cerchi senza gareggiare (non è qualificata per la Mass Start) in attesa di capire se potrà disputare le ultime tappe stagionali di Coppa del Mondo.