Decreto Bollette gli ostacoli per l’intesa | proteste da produttori e Lombardia
Il decreto Bollette ha incontrato proteste da parte dei produttori e della Regione Lombardia, che contestano alcune misure previste. La causa sono le modifiche proposte che, secondo le loro voci, penalizzerebbero le imprese e le tariffe energetiche. Nei giorni scorsi, i rappresentanti dei produttori hanno organizzato manifestazioni davanti alle sedi regionali, mentre i politici lombardi hanno inviato lettere di protesta al governo. La discussione sul decreto si fa sempre più complicata, mentre si avvicina la riunione del Consiglio dei ministri.
Ultimi ritocchi al decreto Bollette per poterlo approvare nel Consiglio dei ministri di mercoledì 18 febbraio. Diversi i nodi da sciogliere come risposte ai produttori di energia, che criticano la struttura della bozza del decreto, e alla Regione Lombardia. Temi già discussi nel vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, dove Giorgia Meloni e i due vicepremier hanno avuto un confronto sul provvedimento. Il focus è in particolare sugli articoli 3 e 5 del decreto, quelli che hanno scatenato le critiche della Regione Lombardia e dei produttori di energia. Decreto bollette: 3 miliardi di sgravi a famiglie e imprese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Decreto bollette, manca l’intesa. Proteste da Lega e produttori
La Lega e i produttori di energia si oppongono al decreto bollette, rallentando la possibilità di trovare un accordo.
Decreto bollette, cosa c’è nel testo che scontenta tutti: rimborsi ai produttori di energia da gas e bonus sociale dimezzato
Il decreto bollette ha suscitato molti malumori, perché elimina gli oneri sul trasporto del gas e le quote europee di emissione dai costi dei produttori di energia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Per il decreto taglia-bollette una corsa ad ostacoli: ecco perché e cosa non convince gli analisti; Dl bollette: da vertice di maggioranza conferma, andra' mercoledi' in Cdm (fonti); Rinnovabili in Italia: ritardi e ostacoli verso gli obiettivi 2030; Salari trasparenti. La norma del governo aggira la direttiva. Percorsi a ostacoli per le donne.
Per il decreto taglia-bollette una corsa ad ostacoli: ecco perché e cosa non convince gli analistiIl varo atteso nel prossimo Consiglio dei ministri. Ma gli analisti sono all’attacco: molte incognite sui promessi ribassi delle tariffe finali e sui rischi di frenare le rinnovabili. E forti timori s ... msn.com
Decreto bollette, bonus ai redditi bassi e sconto alle imprese: ma c’è il nodo BruxellesIl decreto potrebbe far risparmiare 3,5-4 miliardi sulle bollette, dei quali 2-2,7 alle imprese e tra 800 milioni e 1,3 miliardi alle famiglie. Ma non mancano le proteste ... corriere.it
Energia, tutti contro il decreto bollette. Male il settore in Borsa x.com
Il decreto potrebbe far risparmiare 3,5-4 miliardi sulle bollette facebook