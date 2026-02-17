Decreto Bollette gli ostacoli per l’intesa | proteste da produttori e Lombardia

Il decreto Bollette ha incontrato proteste da parte dei produttori e della Regione Lombardia, che contestano alcune misure previste. La causa sono le modifiche proposte che, secondo le loro voci, penalizzerebbero le imprese e le tariffe energetiche. Nei giorni scorsi, i rappresentanti dei produttori hanno organizzato manifestazioni davanti alle sedi regionali, mentre i politici lombardi hanno inviato lettere di protesta al governo. La discussione sul decreto si fa sempre più complicata, mentre si avvicina la riunione del Consiglio dei ministri.

Ultimi ritocchi al decreto Bollette per poterlo approvare nel Consiglio dei ministri di mercoledì 18 febbraio. Diversi i nodi da sciogliere come risposte ai produttori di energia, che criticano la struttura della bozza del decreto, e alla Regione Lombardia. Temi già discussi nel vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, dove Giorgia Meloni e i due vicepremier hanno avuto un confronto sul provvedimento. Il focus è in particolare sugli articoli 3 e 5 del decreto, quelli che hanno scatenato le critiche della Regione Lombardia e dei produttori di energia. Decreto bollette: 3 miliardi di sgravi a famiglie e imprese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

La Lega e i produttori di energia si oppongono al decreto bollette, rallentando la possibilità di trovare un accordo.

Il decreto bollette ha suscitato molti malumori, perché elimina gli oneri sul trasporto del gas e le quote europee di emissione dai costi dei produttori di energia.

