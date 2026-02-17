Decontribuzione | c' è l' ok della Giunta regionale Schifani | Pronti 600 milioni per incentivare le assunzioni
La Giunta regionale ha approvato i due decreti che permettono di utilizzare 600 milioni di euro per incentivare le assunzioni stabili, una decisione presa dopo la firma di Schifani. La scelta mira a sostenere le imprese che assumono a tempo indeterminato, con un focus particolare sulle piccole e medie aziende. Ora, le aziende potranno usufruire di queste risorse per facilitare le nuove assunzioni nei prossimi mesi.
Via libera dal governo Schifani ai due decreti per gli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato previsti dagli articoli 1 e 2 della legge di Stabilità 2026-2028. Gli interventi, che saranno gestiti da Irfis, valgono 600 milioni di euro nel triennio e consisteranno nell’erogazione di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
