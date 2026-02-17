Decolonizzare con la lingua | a Pesaro un incontro sull’eredità di Ngugi wa Thiong’o e il peso del colonialismo africano
Ngugi wa Thiong’o ha portato il suo messaggio a Pesaro, dove si discute di come la lingua possa aiutare a superare le tracce del colonialismo africano. L’incontro si svolge oggi alle 17:30 nella sala del Consiglio comunale, attirando studenti, insegnanti e appassionati di cultura. Durante l’evento, si approfondisce il ruolo delle parole nella lotta per l’autonomia e si analizza il peso delle ingiustizie storiche impresse nelle lingue locali.
La Parola come Decolonizzazione: A Pesaro un Incontro con l’Eredità di Ngugi wa Thiong’o. Pesaro ospita oggi, alle 17:30 nella sala del Consiglio comunale, un dibattito sulla complessa eredità del colonialismo e sul potere della lingua come strumento di liberazione. L’incontro, promosso dalla Società pesarese di studi storici, è incentrato sull’opera dello scrittore keniota Ngugi wa Thiong’o, figura chiave della letteratura africana postcoloniale, e vedrà protagonisti Francesca Giommi e Marco Savelli. Il Peso della Storia: Colonialismo e Identità in Africa. Il colonialismo europeo in Africa, formalmente sancito dal Congresso di Berlino del 1884, ha segnato profondamente il continente per meno di un secolo, dissolvendosi intorno al 1960.🔗 Leggi su Ameve.eu
La parola al potere con Ngugi wa Thiong’o
Ngugi wa Thiong’o, scrittore e attivista kenyota, ha visitato Pesaro per parlare di come la colonizzazione abbia influito sulla cultura africana.
