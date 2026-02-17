Decolonizzare con la lingua | a Pesaro un incontro sull’eredità di Ngugi wa Thiong’o e il peso del colonialismo africano

Ngugi wa Thiong’o ha portato il suo messaggio a Pesaro, dove si discute di come la lingua possa aiutare a superare le tracce del colonialismo africano. L’incontro si svolge oggi alle 17:30 nella sala del Consiglio comunale, attirando studenti, insegnanti e appassionati di cultura. Durante l’evento, si approfondisce il ruolo delle parole nella lotta per l’autonomia e si analizza il peso delle ingiustizie storiche impresse nelle lingue locali.

La Parola come Decolonizzazione: A Pesaro un Incontro con l’Eredità di Ngugi wa Thiong’o. Pesaro ospita oggi, alle 17:30 nella sala del Consiglio comunale, un dibattito sulla complessa eredità del colonialismo e sul potere della lingua come strumento di liberazione. L’incontro, promosso dalla Società pesarese di studi storici, è incentrato sull’opera dello scrittore keniota Ngugi wa Thiong’o, figura chiave della letteratura africana postcoloniale, e vedrà protagonisti Francesca Giommi e Marco Savelli. Il Peso della Storia: Colonialismo e Identità in Africa. Il colonialismo europeo in Africa, formalmente sancito dal Congresso di Berlino del 1884, ha segnato profondamente il continente per meno di un secolo, dissolvendosi intorno al 1960.🔗 Leggi su Ameve.eu

Ngugi wa Thiong’o, scrittore e attivista kenyota, ha visitato Pesaro per parlare di come la colonizzazione abbia influito sulla cultura africana.

Il viaggio nella Francofonia con Il Piccolo Principe offre un’occasione di approfondimento sulla ricchezza culturale, linguistica e umana del mondo francofono.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.