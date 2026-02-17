Deanna Stellato-Dudek la pattinatrice griffata a Milano Cortina | chi ha firmato i suoi abiti da gara

Deanna Stellato-Dudek, la pattinatrice canadese, ha scelto un vestito firmato da uno stilista milanese prima di scendere in pista a Milano Cortina. La sua divisa, ricca di dettagli scintillanti, ha attirato l’attenzione degli spettatori e degli appassionati di sport e moda. La stilista, nota nel settore, ha lavorato a lungo per creare un abito che combinasse eleganza e funzionalità, pensato appositamente per le esigenze della pattinatrice.

Si chiama Deanna Stellato-Dudek ed è la pattinatrice canadese che ieri ha partecipato alla gara di pattinaggio artistico di coppia. In quanti sanno che tutti i suoi abiti sono firmati da una famosa Maison di moda?.🔗 Leggi su Fanpage.it L’infortunio, il ritiro per 16 anni, il ritorno e il sogno di una medaglia: la storia folle della 42enne Deanna Stellato-Dudek La storia di Deanna Stellato-Dudek è fatta di rinascite e sogni. Milano Cortina, Presidente Mattarella telefona alla pattinatrice Arianna Fontana: "Gara formidabile" Il Presidente Mattarella ha chiamato personalmente Arianna Fontana per congratularsi della sua vittoria alle Olimpiadi di Milano Cortina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’infortunio, il ritiro per 16 anni, il ritorno e il sogno di una medaglia: la storia folle della…; Dove sono i vecchi pattini?: dopo 16 anni di inattività Deanna torna ad allenarsi. E oggi è alle Olimpiadi; Pattinaggio, ai Giochi la favola di Deanna Stellato-Dudek rinata dopo uno stop di 16 anni; Olimpiadi, la favola della pattinatrice Deanna Stellato-Dudek: in pista dopo uno stop di 16 anni. Deanna Stellato-Dudek, la pattinatrice griffata a Milano Cortina: chi ha firmato i suoi abiti da garaSi chiama Deanna Stellato-Dudek ed è la pattinatrice canadese che ieri ha partecipato alla gara di pattinaggio artistico di coppia ... fanpage.it L’infortunio, il ritiro per 16 anni, il ritorno e il sogno di una medaglia: la storia folle della 42enne Deanna Stellato-DudekDa un grave infortunio al ritorno sul ghiaccio dopo 16 anni: la straordinaria storia della pattinatrice verso Milano-Cortina 2026 ... ilfattoquotidiano.it Oh, come sono contenta di vedere Deanna Stellato, 42 anni e un mare di lavoro per continuare a questi livelli, sul ghiaccio a Milano e quindi vedere che si è ripresa dopo essere stata in serissimo dubbio di non farcela. E mi spiace molto sia caduta nell’uscita x.com It’s showtime After being sidelined by an injury earlier in the Games, Deanna Stellato-Dudek and Maxime Deschamps are ready to make their Olympic dream come true! Full statement https://bit.ly/3ZXxO5g __________ Excellente nouvelle ! Après avoir facebook