Andrea De Marco, ex arbitro, critica la decisione sul contatto di Bastoni durante Inter-Juventus, definendolo lieve e considerando discutibile la simulazione. De Marco spiega anche che il protocollo sul doppio giallo non è stato applicato correttamente, portando a un possibile errore di valutazione. Durante l’analisi, l’ex arbitro sottolinea come queste scelte influenzino il corso della partita e possano cambiare l’esito del match.

Il contatto tra i giocatori viene ritenuto lieve e si riconosce la possibilità di una simulazione plausibile come chiave interpretativa dell’azione. Le riflessioni sottolineano inoltre che le minacce rivolte a La Penna e Bastoni non sono giuste; il dissenso è parte del calcio, ma superare la sfera personale esula dallo sport. La posizione dell’arbitro è considerata adeguata, ma è necessario valutare la rapidità con cui si è sviluppata l’azione. La squadra arbitrale può supportare l’arbitro in campo; l’assistente numero 2 era coperto e l’arbitro Doveri si trovava vicino alle panchine. Per una decisione del genere serve sempre certezza. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - De Marco su Open Var: «Il contatto di Bastoni è lieve, la simulazione è discutibile. Sul protocollo del doppio giallo...»

Open Var, De Marco analizza: «Bastoni? Il contatto è lieve, la simulazione ci poteva stare. Sul protocollo riguardante il doppio giallo» De Marco ha analizzato l’episodio di Bastoni, spiegando che il contatto era leggero e che la simulazione poteva essere una possibilità, in relazione anche al protocollo sul doppio giallo.

Open VAR, De Marco: “Kalulu-Bastoni contatto lieve: ci poteva stare simulazione”Durante la partita tra Inter e Juventus, De Marco ha deciso di intervenire con il VAR a causa di un contatto tra Kalulu e Bastoni, che l’arbitro aveva lasciato passare.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.