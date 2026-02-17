De Marco su Open Var | Il contatto di Bastoni è lieve la simulazione è discutibile Sul protocollo del doppio giallo
Andrea De Marco, ex arbitro, critica la decisione sul contatto di Bastoni durante Inter-Juventus, definendolo lieve e considerando discutibile la simulazione. De Marco spiega anche che il protocollo sul doppio giallo non è stato applicato correttamente, portando a un possibile errore di valutazione. Durante l’analisi, l’ex arbitro sottolinea come queste scelte influenzino il corso della partita e possano cambiare l’esito del match.
Il contatto tra i giocatori viene ritenuto lieve e si riconosce la possibilità di una simulazione plausibile come chiave interpretativa dell’azione. Le riflessioni sottolineano inoltre che le minacce rivolte a La Penna e Bastoni non sono giuste; il dissenso è parte del calcio, ma superare la sfera personale esula dallo sport. La posizione dell’arbitro è considerata adeguata, ma è necessario valutare la rapidità con cui si è sviluppata l’azione. La squadra arbitrale può supportare l’arbitro in campo; l’assistente numero 2 era coperto e l’arbitro Doveri si trovava vicino alle panchine. Per una decisione del genere serve sempre certezza. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
