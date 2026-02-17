Davide Ghiotto si è scagliato contro la sua delusione dopo aver perso il podio nei 10.000 metri, trasformando la rabbia in energia per allenarsi ancora più duramente. La sua reazione forte ha portato alla conquista di una medaglia d’oro, simbolo di una carriera che non si ferma. Ghiotto ha spiegato di aver usato la frustrazione come motivazione per migliorarsi e raggiungere nuovi traguardi.

Trasformare la rabbia in carburante emotivo, la delusione in slancio competitivo. È il percorso scelto da Davide Ghiotto dopo il mancato podio nei 10.000 metri alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nello speed skating, dove la precisione è tutto e l’errore pesa come piombo, il vicentino aveva vissuto una giornata amara, chiudendo sesto una gara che sentiva sua. Le parole pronunciate a caldo fotografavano meglio di qualsiasi cronometro lo stato d’animo dell’atleta: “ Non so cosa dire sinceramente, penso che la gara si sia vista e ho fatto veramente schifo. Sono deluso da me stesso. Potrebbe essere la mia ultima Olimpiade e i miei ultimi 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

Davide Ghiotto, l'oro è il coronamento di una carriera gloriosa! Reazione rabbiosa dopo i 10000

